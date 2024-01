Manchester, England (ots/PRNewswire) -ACE Money Transfer, ein führendes globales Geldtransferunternehmen, und HABIBMETRO, eine der führenden Banken Pakistans, haben sich zusammengeschlossen, um die Nutzung legaler Kanäle zu fördern, um den Zustrom von Überweisungen nach Pakistan zu steigern.Durch informelle Kanäle wie Hawala/Hundi (Nachbörse) verliert Pakistan jedes Jahr beträchtliche Summen an Auslandsgeldern, da immer mehr Übersee-Pakistaner auf nicht regulierten Wegen Geld nach Hause schicken. ACE Money Transfer und HABIBMETRO haben sich dafür eingesetzt, die wichtigsten Initiativen der pakistanischen Regierung zur Eindämmung des Schwarzmarktes zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem die jüngste landesweite Razzia gegen illegale Überweisungswege und die Steigerung der Leistung der Pakistan Remittance Initiative (PRI).Die Kampagne mit dem Titel "Rakhain Aapko Befikar" bietet Auslandspakistanern gebührenfreie* Geldüberweisungen nach Pakistan (https://acemoneytransfer.com/Pakistan/Send-Money-to-Pakistan) aus dem Vereinigten Königreich, Europa, Kanada und Australien, die bequem sind, sofort geschehen und sicher sind. Darüber hinaus haben sie bis zum 15. Februar die Möglichkeit, einen von drei brandneuen Toyota Grande zu gewinnen, wenn sie Geld über ACE Money Transfer an eine der über 500 HABIBMETRO-Filialen in ganz Pakistan senden oder Geld für Bargeldabholungen und HABIBMETRO-Konten überweisen (es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen).*Transaktionen über 100 USD sind gebührenfrei."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HABIBMETRO bei dieser spannenden Kampagne", sagte Aftab Ashraf, Vorsitzender des ACE Konzerns. "Übersee-Pakistaner spielen eine wichtige Rolle in der pakistanischen Wirtschaft, und wir wollen sie ermutigen, legale Kanäle zu nutzen, um Geld nach Hause zu schicken. Diese Kampagne wird sie nicht nur dafür belohnen, sondern auch dazu beitragen, die pakistanischen Devisenreserven zu erhöhen und das Wirtschaftswachstum zu fördern."Khurram Shahzad Khan, Präsident und Geschäftsführer von HABIBMETRO, fügte hinzu: "HABIBMETRO ist bestrebt, seinen Kunden bequeme und sichere Möglichkeiten zum Senden und Empfangen von Geld zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit ACE Money Transfer es Übersee-Pakistanern erleichtern wird, Geld über legale Kanäle nach Hause zu schicken, und wir sind zuversichtlich, dass die Kampagne ein Erfolg wird."Informationen zu ACE Money TransferACE Money Transfer mit Sitz in Manchester, Großbritannien, ist ein erfahrener Überweisungsanbieter, der seit 20 Jahren einen tadellosen Geldtransfer-Service für pakistanische Auswanderer anbietet. Mit einem ausgedehnten Netzwerk von mehr als 375.000 Standorten in über 100 Ländern weltweit hat ACE Money Transfer im Jahr 2023 ein Überweisungsvolumen von mehr als 1 Milliarde Pfund erreicht.Informationen zu HABIBMETROHABIBMETRO ist eine Tochtergesellschaft der Habib Bank AG Zürich, die in 11 Ländern auf vier Kontinenten tätig ist. Als vertrauenswürdiges Bankinstitut in Pakistan betreut HABIBMETRO Millionen von Kunden über ein landesweites Netz von über 500 Filialen in mehr als 200 Städten.Weitere Informationen finden Sie auf: https://acemoneytransfer.com/Pakistan/Send-Money-to-PakistanFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2312898/ACE_Money_Transfer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ace-money-transfer-und-habibmetro-kooperieren-bei-der-forderung-legaler-uberweisungskanale-302036606.htmlPressekontakt:pr.communications@acemoneytransfer.com +44 161 3936 999Original-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151014/5693359