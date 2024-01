Peking - Mit einer Aufholjagd zum Jahresende hat die chinesische Wirtschaft das offizielle Wachstumsziel der Regierung übertroffen. Wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte, wuchs die zweitgrösste Volkswirtschaft um 5,2 Prozent. Wie im Gesamtjahr legte die Wirtschaft auch im vierten Quartal um 5,2 Prozent zu. In den drei Quartalen zuvor war die chinesische Wirtschaft um 4,5 Prozent, 6,3 Prozent und 4,9 Prozent gewachsen. Das Wachstumsziel ...

