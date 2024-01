© Foto: drobotdean/freepik



Unser Gastautor Bryan Perry erklärt, warum sich langfristig keine Anlageklasse so rentiert wie Aktien, warum Anleger in Krisenzeiten Panikattacken aussitzen sollten, und wie man von "Aktien für die Ewigkeit" profitiert.Zahlreiche geopolitische Risiken - von Nahost über Ukraine bis Taiwan - und viele global bedeutende Wahlen, allen voran die US-Wahl im November, könnten 2024 für Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgen. Viele Anleger agieren bei Kurseinbrüchen geradezu panisch. Sie können die Auswirkungen von militärischen Konflikten, einer Pandemie oder die Einflüsse von Inflation und Zinsanhebungen durch die Notenbanken nicht einschätzen. So sehen verunsicherte Anleger oft nur die …