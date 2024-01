Hamburg (ots) -Gerade hat sie ihren Ausstieg als "Tagesschau"-Sprecherin bekanntgegeben, jetzt sagt Judith Rakers, 48, in GALA: "Ich glaube, wenn man eine Tür schließt, hat man die Chance, dass sich andere öffnen. Manchmal braucht es etwas, bis man den Absprung schafft. Aber wenn die Sehnsucht nach einer Neuausrichtung da ist, ist es richtig, auf die innere Stimme zu hören."Rakers lebt bereits seit einigen Jahren bewusst nicht mehr in Hamburg, sondern auf dem Land. Ihre Pläne für dieses Jahr: "Ich werde mich weiter liebevoll um meine mehr als 60 Obst- und Gemüsesorten kümmern - und viel kochen und einmachen."Außerdem äußert sich die "3 nach 9"-Gastgeberin zu den in der TV-Branche üblichen Beauty-Behandlungen: "Ich finde, ein glückliches Lächeln ist kleidsamer als jede Botox-Behandlung. Ich mag das natürliche Leben, stehe zu meinen Fältchen und zeige mich bei Instagram auch mal verschwitzt und mit zerzausten Haaren. Das bin ich, und es gefällt mir."Pressekontakt:Bettina KleeTextchefin GALATel. 040/3703-4143bettina.klee@rtl.deOriginal-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5693390