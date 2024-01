Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt zur Wochenmitte angeschlagen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert 30 Minuten vor dem Xetra-Start ein Minus von rund einem Prozent auf 16.401 Punkte. Damit würde er auf ein Jahrestief rutschen und auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 wird am Mittwoch 1,1 Prozent tiefer erwartet. Jüngst hatten gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse ...

