Zur Wochenmitte zeichnet sich ein rabenschwarzer Handelstag am deutschen Aktienmarkt ab. Vorbörslich notiert der DAX aktuell rund ein Prozent im Minus bei 16.395 Zählern. Damit würde das Börsenbarometer gleich zum Handelsstart unter die 16.500-Punkte-Marke sowie die 16.400-Punkte-Marke fallen. Folgende Themen stehen am Mittwoch im Fokus:1. Schwache Kursentwicklung an der Wall StreetAn den US-Börsen ...

