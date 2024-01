Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,78 Prozent auf 3.383,83 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,73 Prozent auf 1.701,94 Zähler. An anderen Börsen in Europa ging es etwas moderater nach unten. Für Unsicherheit an den Märkten sorgten weiter die geopolitischen Krisen. Zudem haben sich die jüngsten Hoffnungen auf bald anstehende Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone wieder etwas zerstreut. So hatten die jüngsten Aussagen der EZB Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen gedämpft. Schwache Zahlen kamen am Nachmittag aus den USA. Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Januar stark eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...