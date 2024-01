Berlin (ots) -Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, wirbt für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine.Die SPD-Politikerin hat am Mittwoch im rbb24 Inforadio gesagt, dass das auch zu "100 Prozent" die Auffassung der Soldatinnen und Soldaten sei."Natürlich muss die Ukraine mit allem unterstützt werden, was sie braucht. Deutschland hat bisher sieben Milliarden Euro auch für Material zur Verfügung gestellt; das ist eine ganze Menge. Wir sind Platz zwei nach den USA bei den Unterstützern der Ukraine - aber da geht immer noch mehr. Die Ukraine kämpft unseren Kampf um Freiheit und Frieden, ihre Demokratie, und deswegen müssen wir von der westlichen Welt auch massiv weiter unterstützen, damit die Ukraine gegen Russland gewinnt."Das komplette Interview zum Nachhören: https://ots.de/X2lTFlPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5693423