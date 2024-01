Die E.ON-Aktie ist gestern mit einer Abwärtslücke in den Handel gestartet und hat schlussendlich 0,8% auf 12,57 EUR abgegeben. Rückblick: In der achten Gewinnwoche in Folge war die E.ON-Aktie Mitte Dezember bis auf das 2023er-Top bei 12,80 EUR gestiegen - das war der höchste Stand seit April 2015. Anschließend fielen die Kurse zunächst auf 12,07 EUR ...

