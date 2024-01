Der DAX tendierte am gestrigen Dienstag erneut schwächer und ging mit einem Minus von 0,3% bei 16.572 Punkten aus dem Handel. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Montag 0,5% an Wert verloren hatte, setzte sich die Negativ-Serie gestern mit weiteren Abschlägen fort. Dabei war der DAX bereits zur Eröffnung bei 16.498 mit einem 124 Punkte ...

