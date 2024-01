PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Allianz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 235 auf 275 Euro angehoben. Die europäischen Versicherungswerte seien mit einer starken Dynamik ins Jahr 2024 gestartet und hätten den Gesamtmarkt und den Bankensektor seit Anfang August um 3 bis 4 Prozent überflügelt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie des Instituts hervor. Mit ihrer soliden Kapitalisierung seien die Assekuranzen gut aufgestellt, um etwaige Marktturbulenzen zu überstehen. Zudem dürfte der Sektor dieses Jahr eine ansprechende operative Leistung erbringen, die von günstigen Preistrends in der Sach- und Rückversicherung und einer Erholung im Bereich Vermögensverwaltung getragen werden sollte./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 11:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

