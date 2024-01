DJ Norwegens Staatsfonds kauft Erneuerbaren-Portfolio von Iberdrola

Von Dominic Chopping

OSLO (Dow Jones)--Der norwegische Staatsfonds erwirbt für 307 Millionen Euro 49 Prozent an einem Portfolio von Solaranlagen und Onshore-Windparks in Spanien und Portugal. Verkäufer der Beteiligung ist der spanische Energiekonzern Iberdrola, der Miteigentümer und Betreiber der Anlagen bleiben wird, wie Norges Bank Investment Management mitteilte, die Abteilung der norwegischen Zentralbank, die den Fonds verwaltet.

Das Portfolio umfasst zwei Solaranlagenprojekte und zwei Onshore-Windkraftprojekte mit einer geplanten Leistung von 674 Megawatt, was laut Mitteilung dem jährlichen Stromverbrauch von 350.000 spanischen Haushalten entspricht. Die Solaranlagen machen den Angaben zufolge 60 Prozent des Portfolios aus, 40 Prozent entfallen auf Windkraft.

Alle vier Projekte befinden sich derzeit in der Entwicklungsphase und werden voraussichtlich in den 2025 und 2026 abgeschlossen sein. Norges Bank Investment Management wird die Projekte übernehmen, wenn sie in Betrieb gehen.

