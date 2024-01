Alle Ausstellungsstücke werden auf der Website der Veranstaltung zu sehen sein

NTT DOCOMO, INC. kündigte heute an, dass das Unternehmen während der docomo Open House'24, einer Ausstellung für technologische Spitzenleistungen, die am 17. und 18. Januar in Tokio stattfindet, eine Reihe von Weltneuheiten unter insgesamt 31 innovativen Technologien für 5G Entwicklung, 6G, generative KI und mehr vorstellen wird.

Eine spezielle Website (https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/application/add/32) wird vom 17. Januar bis zum 29. Februar zugänglich sein, um die Ausstellungsstücke zu präsentieren, darunter Highlights wie die folgenden.

5G Entwicklung und 6G

Sub-Terahertz-Bandbreite für Kommunikation mit ultrahoher Kapazität über 100 Gbps

Hochmoderne Technologien wie extrem schnelle Übertragungen mit über 100 Gbps werden zusammen mit KI eingesetzt, um die fortschrittlichen Anforderungen von 6G in der kommenden Zukunft zu erfüllen. So wird DOCOMO beispielsweise eine neue Kommunikationsinfrastruktur einführen, um Sub-Terahertz-Bandbreiten für die Integration von physischem Raum und Cyberspace zu nutzen.

https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/97

FEEL TECH für die gemeinsame Nutzung von Sinneswahrnehmungen über eine Plattform zur Verbesserung der menschlichen Wahrnehmung

FEEL TECH ist die weltweit erste Technologie für den Austausch von Geschmacksempfindungen zwischen Einzelpersonen über die mobile Plattform von DOCOMO für die Humanaugmentation. Es wird erwartet, dass es im Metaverse sowie in Filmen und Animationen verwendet wird, um Geschmacksausdrücke in besonders reichhaltige Inhalte einzubinden, die die Menschen mit einem eindringlichen Gefühl der Präsenz erleben werden.

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2023/1221_00.html

https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/76

Netzwerktechnologie für nicht-terrestrische Bereiche, einschließlich Luft, Meer und Weltraum

In Zukunft werden Netzwerke mit hoch gelegenen Plattformstationen (HAPS) die Kommunikation im Katastrophenfall, die Anbindung von Schiffen und Drohnen sowie die Kommunikation in bergigen und abgelegenen Gebieten unterstützen. Die Ausstellung zeigt die neuesten Technologien für nicht-terrestrische Netzwerk (NTN) HAPS und Unterwasserdrohnen für die mobile Abdeckung jenseits der Reichweite herkömmlicher terrestrischer Netzwerke, von abgelegenen Meeren bis hin zum erdnahen Weltraum.

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2023/1207_00.html

https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/101

Cloud-Slicing der nächsten Generation und 5GC auf AWS zur Erfüllung spezifischer Netzwerkanforderungen

Die Anpassung von Netzwerken an spezifische Anforderungen an die Dienstqualität bleibt eine Herausforderung. Diese innovative Lösung kombiniert End-to-End-Orchestrierung, QoS-Visualisierung und -Überwachung sowie 5G Core von AWS, um flexible Netzwerkqualität für bestimmte Standorte und Zeitszenarien zu liefern. Durch die Integration von Cloud, Energieeffizienz und On-Demand-Netzqualität wird die Lösung dazu beitragen, äußerst nachhaltige Netzwerke zu realisieren.

https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/69

5G-Anwendung für verschiedene mobile Anforderungen in der Industrie

Die Einführung von 5G im industriellen Sektor ist noch begrenzt. Eine umfangreichere 5G-Implementierung in der Industrie erfordert eine umfassende Analyse und mehrdimensionale Verifizierung, die den unterschiedlichen mobilen Anforderungen und Umgebungen gerecht werden kann. DOCOMO hat einen fortschrittlichen und dennoch tragbaren Simulator entwickelt, mit dem sich die Eigenschaften der 5G-Mobilfunkübertragung und die Auswirkungen elektromagnetischer Interferenzen in der einzigartigen industriellen Umgebung eines jeden Kunden leicht visualisieren lassen.

https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/107

Generative KI

Belebung des Metaverse mit generativer KI, die Nicht-Spieler-Charaktere erschafft

Die weltweit erste Technologie von DOCOMO nutzt generative KI, um Nicht-Spieler-Charaktere im Metaverse zu erstellen. Die innovative Technologie, die automatisch das Aussehen, das Verhalten und die Rolle eines jeden Charakters generiert, so dass keine Experten mit speziellem Fachwissen benötigt werden, wird dazu beitragen, in Zukunft noch reichhaltigere Metaverse-Erlebnisse zu realisieren.

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2024/0116_01.html

https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/session/view/67

DOCOMO wird eine Auswahl der oben genannten Technologien auch auf dem MWC Barcelona 2024 vom 26. bis 29. Februar vorstellen.

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2024/0116_00.html

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 88 Millionen Abonnements, ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien. DOCOMO geht mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+d"-Partner) neue Wege, die über die Kernkommunikationsdienste hinausgehen, und schafft aufregende und bequeme Mehrwertdienste, die die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit bei der Entwicklung eines hochmodernen 5G-Netzes, um innovative Dienste zu ermöglichen, die Kunden über ihre Erwartungen hinaus verblüffen und inspirieren werden.

https://www.docomo.ne.jp/english/

