Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Nokia will in den nächsten vier Jahren 360 Millionen Euro an seinen deutschen Standorten Ulm und Nürnberg in Software, Hardware und Chip Design investieren. Dabei handelt es sich um Vorhaben, das im Rahmen der Important Projects of Common European Interest (IPCEI) vom Bundeswirtschaftsministerium sowie den Ländern Baden-Württemberg und Bayern gefördert wird.

Mit der Finanzierung werde die Entwicklung neuer energieeffizienter Software, Hardware und Mikroelektronik für zukünftige Kommunikationstechnologien gefördert, heißt es in einer Mitteilung des finnischen Telekomausrüsters.

January 17, 2024 03:05 ET (08:05 GMT)

