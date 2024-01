Die Microsoft-Aktie hat am Dienstag den sechsten Handelstag in Folge zugewonnen und bei 394,03 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Der aktuellen Lage nach dürfte es so weitergehen.So lautet das durchschnittliche Kursziel der von Bloomberg befragten Analysten bis Anfang nächsten Jahres auf 415,81 Dollar. Für den Kauf der Aktie stimmen 60 der 66 Experten.Für das bereits im Juli begonnene gebrochene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...