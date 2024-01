Das neue Clarius PAL HD3-Ultraschallgerät ist jetzt in der Europäischen Union und in Großbritannien erhältlich. Mit dem Scanner können Ärzte und Pflegepersonal im Krankenhaus sofort am Krankenbett diagnostizieren und die Behandlung der Patienten bestimmen

Clarius Mobile Health ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Ultraschall-Lösungen, hat für sein revolutionäres kabelloses Ganzkörper-Handheld-Ultraschallgerät Clarius PAL HD3 die CE-Kennzeichnung erhalten. Der Scanner vereint phasengesteuerte und Linear-Arrays in einem einzigen Schallkopf. Das Gerät bietet am Krankenbett exzellente Bildqualität bei der Darstellungen oberflächlicher und tiefer anatomischer Strukturen 1 Der Clarius PAL HD3 High-Definition Wireless Scanner ist ab heute in Europa und Großbritannien erhältlich.

"Man kann nur mit diesem Gerät allein vermutlich 95 bis 99 aller Ultraschalluntersuchungen, die während einer Schicht anfallen, durchführen", so Dr. Tom Cook, der in einer Großstadt in einem stark frequentierten Krankenhaus arbeitet. "Vergleicht man die Kosten mit denen eines Ultraschallwagen-Systems, findet sich ein Unterschied in der Größenordnung von Faktor 10 bis 15, vielleicht sogar 20, je nach verwendetem System. Somitist das Gerät im Vergleich sehr preiswert."

Ein Clarius Scanner ist so kompakt wie ein iPhone und kompatibel mit iOS- oder Android-Geräten.Eine Windows Version ist in Planung. Der Clarius PAL HD3 bietet als einziger Ganzkörper-Handheld-Scanner hochauflösende Bilder vom Hautniveau bis zu einer Tiefe von 40 cm. Damit können medizinische Fachkräfte Ganzkörper-Ultraschalluntersuchungen durchführen, ohne dass Geräte gewechselt oder sperrige Ultraschallsysteme zwischen Krankenzimmern hin und her geschoben werden müssen. Der Clarius PAL HD3 ist das 11. kabellose Handheld-Ultraschallgerät im Spezial-Ultraschallsystem-Angebot von Clarius.

"Unser Ziel bei der Wahl unseres einzigartigen Dual-Array-Designs war es, ein tragbares Ganzkörper-Ultraschallgerät zu entwickeln, das in puncto Bildgebungsqualität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit mehr bietet als alles, was derzeit für Ärzte erhältlich ist", so Kris Dickie, Chief Technology Officer bei Clarius, der das Projekt von der Idee bis zur Vermarktung geleitet hat. "Angesichts der Verkaufszahlen des Clarius PAL seit seiner Einführung in den USA Ende letzten Jahres können wir nur bestätigen, dass tatsächlich ein starker Markt für ein einziges, vielfältig einsetzbares Ultraschallgerät existiert, mit dem Ärzte im Krankenhaus mehrere Untersuchungen durchführen können und das breite klinische Anwendungsmöglichkeiten bietet."

Die Ultraschallgeräte von Clarius zeichnen sich nachweislich durch überragende Bildqualität, AI Integration und innovativste Funktionen aus. 1 Clarius verwendet dieselbe hochmoderne 8-Beamforming-Verarbeitungstechnologie, die auch hochpreisige herkömmliche Standsysteme verwenden. Daher sind Clarius Scanner bis zu 8-mal schneller und leistungsfähiger als andere Handheld-Ultraschallgeräte. Clarius Technologien ermöglichen dem Anwender vor Ort eine beispiellos klare, sofortige und verlässliche Diagnostik. Sei es zur Steuerung sicherer Eingriffe, im Rettungsdienst oder am Krankenbett.

Über Clarius Mobile Health

Clarius hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen medizinischen Fachkräften in allen Fachgebieten präzise, benutzerfreundliche und erschwingliche Ultraschallgeräte zur Verfügung zu stellen. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der bildgebenden Verfahren kann das Team sicher sagen, dass ausgezeichnete Ultraschallbilder das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Befunde steigern und die Versorgung der Patienten verbessern. Die kabellosen Handheld-Ultraschall-Scanner von Clarius liefern hochauflösende Ultraschallbilder, die traditionell nur mit sperrigeren High-End-Systemen zu erreichen waren und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Mit den kabellosen Handheld-Ultraschallgeräten von Clarius wurden bereits über vier Millionen hochauflösende Scans durchgeführt. Clarius-Scanner sind in über 90 Ländern weltweit erhältlich. Mehr erfahren Sie unter www.clarius.com

