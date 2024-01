ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss nach den jüngst veröffentlichten Eckdaten zum vierten Quartal von 85 auf 82 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach dem ihrer Meinung nach übertriebenen Kursrutsch infolge der Zahlenvorlage habe sich eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in die Aktien des Modekonzerns ergeben, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl schienen es die Anleger wohl vorzuziehen, bis zur Präsentation der endgültigen Resultate zu warten, um die Geschäftsentwicklung etwas besser einschätzen zu können./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 23:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 23:05 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

Biotech Boom 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken