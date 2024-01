ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 2190 Pence belassen. Der Essenslieferdienst rechne für das vergangene Jahr erneut mit einem besseren Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda), schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der in Aussicht gestellte Ertrag habe die Markterwartung übertroffen, bleibe aber hinter der Schätzung der Schweizer Großbank zurück. Im Kerngeschäft hätten sich die Umsatztrends weiter verbessert./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 07:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

