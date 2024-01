DJ MÄRKTE EUROPA/DAX geht auf Tauchstation

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch zur Eröffnung deutlich abwärts. Der DAX fällt um 1 Prozent auf 16.400 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,1 Prozent auf 4.397 Punkte nach. Neben den steigenden Renditen belasten nun auch schwache Vorlagen den Markt: Nach leichteren Vorlagen aus den USA geht es am Morgen besonders in Hongkong und Korea steil bergab.

Nach der EZB versucht nun auch die US-Notenbank, die vorausgeeilten Zinssenkungserwartungen des Marktes wieder einzufangen. Nun hat Fed-Gouverneur Christopher Waller vor übereilten Zinssenkungen gewarnt. Der andauernde Inflationsrückgang würde es der US-Notenbank in diesem Jahr zwar erlauben, die Zinsen zu senken, sagte Waller. Allerdings sollte dieser Prozess sorgfältig kalibriert und nichts überstürzt werden. Der Dollar zieht am Morgen weiter an, der Euro fällt auf 1,0860 Dollar.

Auch der stockende Inflationsrückgang bremst die Zinssenkungsfantasie. Ein Händler verweist auf die neuen Daten aus Großbritannien. Dort sind Inflationsdaten am Morgen deutlich höher ausgefallen als erwartet. "Bei schwachen Konjunkturdaten dürfte die Zinssenkungsfantasie allerdings schnell zurückkommen", ergänzt der Händler.

Positiv wird gewertet, dass die Ölpreise am Morgen wieder nachgeben, Marktteilnehmer am Ölmarkt also keine Eskalation der Krise im Nahen und Mittleren Osten mehr erwarten. Der Index der Öl-und Gasaktien verliert 1,6 Prozent. Übertroffen wird sein Minus nur noch von dem der Basic Resources, der um 2 Prozent fällt. Am besten hält sich der Index der Telekom-Aktien mit einem Minus von 0,6 Prozent.

Impulse dürften am Nachmittag von einem Reigen US-Konjunkturdaten ausgehen. Veröffentlicht werden unter anderem Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion. Daneben äußern sich erneut mehrere Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks zu ihrer Sicht der Lage.

Zalando auf Allzeit-Tief

Zalando fallen unter das bisherige Allzeittief von 17,01 Euro aus dem Oktober 2014. Der Kurs gibt um 4 Prozent auf 16,50 Euro nach. Konsumwerte neigen generell weiter zur Schwäche: Adidas verlieren 3,1 Prozent und Puma 3,7 Prozent. Ceconomy geben 3,5 Prozent ab. Bei Zalando wächst nun auch die Gefahr einer DAX-Entnahme im März. Als mögliche Nachfolger gelten Lufthansa und Fresenius Medical Care.

Just Eat Takeaway steigen in Amsterdam um 0,8 Prozent. Der Essenslieferdienst hat nach vorläufigen Berechnungen im vergangenen Jahr auf bereinigter EBITDA-Basis einen operativen Gewinn von 320 Millionen Euro erzielt, angestrebt worden waren 310 Millionen. Der Bruttotransaktionswert ging im vierten Quartal allerdings um 5 Prozent zurück, vor allem wegen des Geschäfts in Nordamerika. Auch der Auftragseingang lag leicht unter den Prognosen. Im Windschatten können sich auch Hellofresh um knapp 2 Prozent erholen.

Auf der Gewinnerseite im DAX stehen Munich Re, die 1,6 Prozent gewinnen. Die UBS hat die Aktien auf die Kaufliste genommen. Daneben ziehen Rheinmetall mit einem Plus von 1,1 Prozent weiter an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.405,22 -0,9% -41,29 -2,6% Stoxx-50 4.035,64 -0,9% -36,86 -1,4% DAX 16.427,57 -0,9% -144,11 -1,9% MDAX 25.333,88 -1,4% -364,14 -6,7% TecDAX 3.231,38 -0,9% -29,55 -3,2% SDAX 13.291,05 -1,2% -155,11 -4,8% FTSE 7.464,51 -1,2% -93,83 -2,3% CAC 7.320,02 -1,1% -77,98 -3,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,28 +0,02 -0,29 US-Zehnjahresrendite 4,06 -0,01 +0,18 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:08 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0877 -0,0% 1,0865 1,0889 -1,5% EUR/JPY 160,75 +0,5% 160,63 159,98 +3,3% EUR/CHF 0,9377 +0,1% 0,9374 0,9364 +1,1% EUR/GBP 0,8590 -0,2% 0,8599 0,8594 -1,0% USD/JPY 147,77 +0,5% 147,84 146,89 +4,9% GBP/USD 1,2661 +0,2% 1,2634 1,2671 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2223 +0,1% 7,2184 7,2144 +1,4% Bitcoin BTC/USD 42.693,49 -1,2% 42.733,17 43.051,91 -2,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,27 72,40 -1,6% -1,13 -1,0% Brent/ICE 77,24 78,29 -1,3% -1,05 +0,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,175 29,44 -0,9% -0,27 -8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.024,03 2.028,35 -0,2% -4,32 -1,9% Silber (Spot) 22,75 23,03 -1,2% -0,27 -4,3% Platin (Spot) 893,85 899,50 -0,6% -5,65 -9,9% Kupfer-Future 3,73 3,77 -1,0% -0,04 -4,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

