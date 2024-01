Es hatte sich bereits angekündigt, nun ist es endgültig so weit: Die Zalando-Aktie notiert auf Allzeittief.Die Talfahrt ist am Mittwoch weitergegangen. Im frühen Xetra-Handel sank der Kurs erstmals seit dem Börsengang im Jahr 2014 unter die 17-Euro-Marke. Zuletzt wurde das Papier zu 16,45 Euro gehandelt, was ein Minus von 4,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag bedeutet.Analyst Geoffroy ...

