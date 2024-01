Baden-Baden (ots) -Vom 1. bis 4. Februar 2024 in Mannheim / u. a. mit "1 auf die Ohren", "Einfach Fußball" und "Psychologie to go!" / Podcastconvention am DonnerstagAuch im Jahr 2024 verwandelt sich Mannheim für einige Tage zum Podcast-Hotspot: Vom 1. bis 4. Februar findet in der Quadratstadt zum zweiten Mal das SWR Podcastfestival statt. Ob True Crime, Unterhaltung, Wissen, Talk oder Comedy - insgesamt 16 Podcasts werden vor Ort präsentiert. Zum Festivalauftakt am Donnerstag veranstaltet der SWR zudem erstmals eine Podcastconvention. Tickets können auf swr.de/podcastfestival erworben werden, der Kulturpass des Bundes ist für das Festival gültig. Das SWR Podcastfestival ist eine Kooperation von SWR und 190a GmbH.Podcaststars hautnah erlebenBeim SWR Podcastfestival kann das Publikum seine Podcaststars live und hautnah auf der Bühne erleben. In seinem Podcast "1 auf die Ohren" spricht Entertainer Knossi mit bekannten Gästen - bis Quizmaster Chris den Alarm und damit drei Runden voller Raten, Schreien und Lachen auslöst, Interaktion mit dem Publikum inklusive. Knossis Gast beim SWR Podcastfestival wird Otto Bulletproof sein, Gewinner der zweiten Staffel der erfolgreichen deutschen Reality-Show und Survivalserie "7 vs. Wild".Fußballgeschichten sind Lebensgeschichten. Davon erzählt der Podcast "Einfach Fußball". Trainer, Spieler, Manager, Legenden aus Bundesliga und Amateurclubs - Sven Pistor und Conni Kleine treffen sie. Es geht um große Karrieren, Erfolge, Zweifel, Kommerz und Tradition.Bin ich ein Messie? Wie bekomme ich meine Eifersucht in den Griff? Woran erkenne ich einen Narzissten? Die Psychotherapeutin Franca Cerutti gibt im Podcast "Psychologie to go!" Einblicke in die spannende Welt der Psychologie. Mal teilt sie pragmatische Impulse, mal führt sie ihre Zuhörer:innen durch fesselnde Lebensgeschichten.Alle Aufzeichnungen können am nächsten Tag in der ARD Audiothek nachgehört werden.SWR PodcastconventionZum Festivalauftakt am Donnerstag, 1. Februar, veranstaltet der SWR tagsüber erstmals eine Podcastconvention im Capitol - ein Branchentreff für die ARD und die gesamte Podcastszene. Von 10 Uhr bis 16 Uhr wird es sechs verschiedene Sessions geben, u. a. mit Panels zu "How to start a Podcast tomorrow?" und "Community Management und Distribution: Wie baue ich eine Community?". Begleitet und geführt werden die einzelnen Sessions von Expert:innen wie Su Holder oder Robert Kindermann. Der Eintritt hierfür ist frei. Für die Convention ist eine Registrierung unter swr.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html) nötig.Tickets und ProgrammTickets für das SWR Podcastfestival gibt es unterhttps://www.swr.de/home/tickets-fuer-das-podcastfestival-102.html. Personen, die in Deutschland leben und im vergangenen Jahr 18 Jahre alt wurden, können den Kulturpass des Bundes beantragen und sich damit 200 Euro Budget für Kunst und Kultur sichern - dies gilt auch für das SWR Podcastfestival 2024.Donnerstag, 1. Februar 20249:30 Uhr: SWR Podcastconvention - Capitol20 Uhr: "1 auf die Ohren - der Podcast mit Knossi" mit Knossi und Otto Bulletproof - CapitolFreitag, 2. Februar 202420 Uhr: "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit mit Laura Larsson und Pierre M. Krause" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Ziemlich beste Fremde" - Jugendkulturzentrum Forum20 Uhr: "eat.Read.sleep. Bücher für dich" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Die größten Hits und ihre Geschichte" & "Erklär mir Pop" mit Joris - PopakademieSamstag, 3. Februar 202415:30 Uhr: "Fakt ab! Eine Woche Wissenschaft" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "dreißig." - Jugendkulturzentrum Forum15:30 Uhr: "Der KI-Podcast" - Popakademie20 Uhr: "Psychologie to go!" - Alte Feuerwache20 Uhr: "5 Minuten vor dem Tod - Der Kriminalpodcast" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Darwin gefällt das" - Jugendkulturzentrum Forum20 Uhr: "Danke, gut! Der Podcast über Pop und Psyche" - PopakademieSonntag, 4. Februar 202420 Uhr: "Einfach Fußball" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Nachmittagsjause mit Ankat" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" - Jugendkulturzentrum ForumInterviewanfragen bitte an Felix Oser, felix.oser@swr.de, 07221 929 22986.Tickets und weitere Informationen unter https://www.swr.de/home/tickets-fuer-das-podcastfestival-102.htmlZur Pressemeldung: http://swr.li/swr-podcastfestival-2024-mit-knossi-und-otto-bulletproofFotos über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5693564