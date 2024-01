© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der Immobiliensektor, der mehr als ein Fünftel der Wirtschaft Chinas ausmacht, bremst das Wachstum des Landes stark aus. Für die Zukunft rechnen Experten mit einer weiteren Verlangsamung.Die Wirtschaft Chinas ist in den letzten drei Monaten des Jahres um 5,2 Prozent gewachsen, wie das Nationale Statistikamt Chinas am Mittwoch mitteilte. Das ist weniger als das Wachstum von 5,3 Prozent, das in einer Reuters-Umfrage prognostiziert wurde. Das BIP-Wachstum für das Gesamtjahr liegt ebenfalls bei 5,2 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von drei Prozent im Jahr 2022. "Die Makrodaten für 2023 zeigen, dass die chinesische Wirtschaft einen Übergang zu einem neuen Wachstumsmodell durchläuft", sagte …