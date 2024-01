MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek von 73 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Beim Bausoftware-Anbieter seien inzwischen die größten Auswirkungen durch den Wechsel auf das Abomodell bei Bluebeam verdaut, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit stünden ab 2024 branchenführende Wachstumsraten bevor, zu denen sich noch ein attraktives Margenprofil geselle. Das neue Kursziel begründete der Experte mit einem neuen Bewertungszeitraum./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 09:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

