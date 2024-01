Bonn (ots) -Der Moderator und langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll (65), verstärkt ab sofort das Moderationsteam des Gesprächsformats phoenix persönlich. Gast in Kolls erster Sendung am Freitag, 19. Januar 2024, 18.00 Uhr, ist Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, der sich jüngst unter anderem in die Diskussionen zum Thema Migration eingebracht hat. Der streitbare evangelische Theologe war in der ehemaligen DDR Pastor und Kirchenfunktionär. Von 2012 war er fünf Jahre lang der erste parteilose Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.Theo Koll ist für Fernsehzuschauer ein vertrautes Gesicht. In den vergangenen mehr als 30 Jahren war er in verschiedenen Funktionen für das ZDF tätig, unter anderem als Leiter der ZDF-Studios in London und Paris sowie als Moderator des Politmagazins Frontal21, des auslandsjournal, sowie von Berlin direkt. Von 2019 bis Ende 2023 leitete er das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. Über seine neue Aufgabe sagt der erfahrene Journalist: "Das Land ist aufgewühlt, die Zeitenwende und Ihre weitreichenden Veränderungen werden uns lange begleiten - die Sendung bietet die Chance, die persönlichen Perspektiven der gesellschaftlich Handelnden zu hören. Konzentriert, aber entspannt. Darauf freue ich mich."Theo Koll wird künftig im Wechsel mit phoenix-Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau sowie der Leiterin der phoenix-Gesprächsredaktion, Inga Kühn, und Fernseh- und Radiomoderator Jörg Thadeusz durch das wöchentliche Gesprächsformat führen.In phoenix persönlich stellt sich jeden Freitag eine Persönlichkeit aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft oder Kultur Fragen zur Person sowie zu aktuellen politischen Themen. Nach der Premiere am Freitag, 18.00 Uhr, wird phoenix persönlich jeweils am Samstag um 00.00 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr wiederholt. Das halbstündige Gespräch ist auf der Homepage phoenix.de und im phoenix YouTube-Channel online first abrufbar und nach der TV-Ausstrahlung auch in den Mediatheken von ARD und ZDF zu finden.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5693605