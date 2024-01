NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria bezeichnete die endgültige Berufung des bisherigen Interimschef zum Konzernlenker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als die "kurzfristig bestmögliche Lösung für die Aktionäre". Der Schritt bedeute Kontinuität, wohingegen ein externer Kandidat Unsicherheit etwa in Bezug auf eine mögliche neue Strategie mit sich gebracht hätte. Mit dem Wegfall dieses belastenden Faktors traut Borkhataria der BP-Aktie von nun an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zu, da das Geschäft des Ölkonzerns ohnehin zu niedrig bewertet sei./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 02:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 02:32 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

