FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.01.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 550 (600) PENCE - 'EQUAL W.' - BARCLAYS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1460 (1670) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DELIVEROO TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 145 (155) PENCE - BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 550 (555) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS THG PRICE TARGET TO 85 (89) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 355 (350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DELIVEROO TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 155 (145) PENCE - BARCLAYS RAISES WISE PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 710 (800) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - DAVY CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 540 PENCE - GOLDMAN RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 238 (219) PENCE - GOLDMAN RAISES IMI PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2020 (1780) PENCE - JEFFERIES RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 917 (835) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1090 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'BUY' - RPT/UBS CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2600 (3000) PENCE - UBS CUTS ADMIRAL GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2850 (2750) PENCE - UBS CUTS M&G TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 235 (220) PENCE - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1140 (1200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 155 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 510 (480) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 260 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 640 (580) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 780 (735) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WISE PRICE TARGET TO 1090 (900) PENCE - 'BUY'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 900 (805) PENCE - 'OVERWEIGHT'



