Unterföhring (ots) -Wer erkennt am schnellsten Fußballwappen? Wer erhört am schnellsten Bands an ihren Songs? Wer errät am schnellsten Kinderserien anhand von vier Hinweisen? Wer erwischt am schnellsten die richtige Antwort auf Fragen über Religionen? Die Entscheidung fällt auf "The Floor". Die neue Strategie-Quiz-Show startet am Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Spielführer Matthias Opdenhövel lädt 100 quizbegeisterte Kandidatinnen und Kandidaten auf den "Floor". Am Ende der sechs Folgen steht nur noch die Siegerin oder der Sieger auf "The Floor" und gewinnt 100.000 Euro.Matthias Opdenhövel: "Es heißt im Sport ja gerne, die Wahrheit liegt aufm Platz. Bei uns liegt die Wahrheit aber auf dem 'Floor'. Am Ende bleibt von 100 Kandidatinnen und Kandidaten nur ein Sieger auf dem Feld. The Winner Takes it all! Das Themenspektrum ist riesig, der Zeitdruck verzeiht kaum Fehler. Das macht 'The Floor' so spannend und abwechslungsreich. Und das Beste: Alle vor dem TV können perfekt mitquizzen."SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "'The Floor' ist eine schnelle und verdammt spannende Quizshow, bei der die Teilnehmer auf der einen Seite ein sehr breites Allgemein- und Spezialwissen mitbringen, aber auch sehr strategisch agieren müssen, um weit zu kommen. Dafür haben wir mit Matthias Opdenhövel den perfekten Moderator: nah am Spielfeld, wettkampferfahren und ein Experte in der strategischen Analyse. Mit 'The Floor' erweitert SAT.1 sein Quizportfolio für die Prime Time nach dem schönen Erfolg von 'Das 1% Quiz'."Das ist "The Floor"100 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf einem riesigen LED-Boden. Der "Floor" ist in einhundert gleich große Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus. Dann beginnt das Quiz gegen die Zeit: Jeder Duellant hat 45 Sekunden auf dem Zeitkonto. Abwechselnd müssen sie Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die eigene Uhr. Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner übernimmt das Feld der Gegnerin oder des Gegners. Für die Kandidatinnen und Kandidaten gilt es, taktisch zu spielen, um immer mehr Boden gutzumachen - mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger auf dem "Floor" zu stehen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert "The Floor" mit Talpa Studios in Holland."The Floor" - sechs Folgen, ab Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn