Bonn/Bochum/Berlin (ots) -Ein Jahr nach Inkrafttreten des deutschen Lieferkettensorgfaltsgesetzes fragen wir, was es bisher gebracht hat und wie es den Betroffenen hilft. Vom 22. bis 31. Januar 2024 werden auf Einladung von FEMNET, ECCHR und der Rosa-Luxemburg-Stiftung pakistanische Gewerkschafter*innen zu Gast in Deutschland sein. Frau Zehra Khan, Generalsekretärin der Home-Based Women Worker's Federation (HBWWF) und Herr Nasir Mansoor, stellvertretender Generalsekretär des pakistanischen Gewerkschaftsdachverbandes National Trade Union Federation (NTUF) werden mit Vertreter*innen von Unternehmen und Politik über ihre Erfahrungen und Arbeitsrechtsverletzungen in Textilfabriken sprechen und mögliche Lösungen für eine effektivere Umsetzung von Arbeitsrechten und unternehmerischen Sorgfaltspflichten diskutieren.Auf folgenden öffentlichen Veranstaltungen werden sie über die Arbeitsbedingungen in Pakistan sprechen:- Montag, 22.01.2024, um 19 Uhr in Bonn Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesberger Allee 149, 53175 Bonn- Dienstag, 23.01.2024, um 19 Uhr in Bochum Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108, 44894 Bochum- Donnerstag, 25.01.2024, um 19 Uhr in Berlin Rosa Luxemburg Stiftung, Str. der Pariser Kommune 8A, 10243 BerlinDarüber hinaus bieten wir individuelle Pressegespräche und Interviewmöglichkeiten mit Zehra Khan und Nasir Mansoor an- Montag, 22.01.2024, 15 bis 17.30 Uhr, in Bonn: Terminvereinbarung (Online oder in Präsenz) über Anne Munzert (FEMNET), Mobil: +49 175 8465560, E-Mail: anne.munzert@femnet.de- Freitag, 26.01.2024, 9.30 bis 12 Uhr, in Berlin: Terminvereinbarung über Alrun Kaune-Nüßlein (Rosa-Luxemburg-Stiftung), Mobil: +49 151 28260484, E-Mail: alrun.kaune-nuesslein@rosalux.orgBereits im Dezember 2023 ist eine von der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderte Studie (https://www.rosalux.de/publikation/id/51394/keine-vertraege-keine-rechte) der Gewerkschaften NTUF und HBWWF sowie FEMNET und dem ECCHR veröffentlicht worden, die die Arbeitsrechtsverletzungen in Lieferketten deutscher Unternehmen (https://www.rosalux.de/pressemeldung/id/51391/lieferkettengesetz-zeigt-wirkung) aufdeckte.