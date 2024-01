NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC nach Gespräch mit dem Management auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive war mit den Medizinvorständen des Dialysespezialisten und der Tochter Interwell Health zusammengekommen, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Beide seien der Meinung gewesen, dass die neuartigen Diabetesmittel und Appetitzügler auf Basis der GLP1-Technologie die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen aufgrund ihrer positiven Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem verlängern dürften./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

