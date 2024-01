LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deliveroo von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 155 Pence angehoben. Analyst Andrew Ross sieht zwar auch Risiken, nannte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie jedoch gleich sechs Gründe für sein neues Anlageurteil: Einerseits dürfte sich das Wachstum des britischen Online-Essenslieferanten 2024 verbessern und mit Blick auf die mittelfristigen Margen und Übernahmen gebe es Potenzial, schrieb er. Außerdem verwies er auf Ausschüttungen an die Aktionäre, die Bewertung sowie die im Jahresverlauf erwartete Aufnahme der Aktie in den FTSE-Index./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:00 / GMT

