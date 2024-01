WealthArc, ein in der Schweiz ansässiger weltweit operierender Anbieter von Lösungen für die Vermögensverwaltung, kooperiert mit ZeroLink, einem Vorreiterunternehmen im Bereich der Neurosymbolik-KGQA-Technologie. Gemeinsam entwickeln die beiden Unternehmen WealthArc AI Analytics, einen bahnbrechenden, auf Machine Learning basierenden Service nach dem Prinzip "Chat With Your Data", der speziell auf die Vermögensverwaltungsbranche zugeschnitten ist.

Die Einbindung der Technologie von ZeroLink in die Entwicklung von WealthArc AI Analytics eröffnet eine völlig neue, wegweisende Strategie für die Vermögensverwaltung, die es erlaubt, komplexe Datensätze mühelos zu erschließen, in diesen zu navigieren und diese nachzuvollziehen.

WealthArc bietet Vermögensverwaltern, Family Offices, Treuhändern und anderen Vermögensinhabern eine topmoderne Datenmanagement-Plattform, die täglich weltweit über 200.000 Positionen aggregiert.

Mit der wachsenden Menge an verfügbaren Vermögensdaten werden auch die Hürden größer, wenn es darum geht, praktisch verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. WealthArc hat dieses dringliche Problem erkannt und bietet eine innovative Lösung an, die es Einzelpersonen und Institutionen ermöglicht, auf einfache, effiziente Weise mit Vermögensdaten zu interagieren.

Das Vermögensdatenmanagement von WealthArc, das auf einer proprietären Datenaggregations-Engine mit über 125 API-Verbindungen und einer Genauigkeit von 99,3 Prozent basiert, genießt auf dem Markt hohes Ansehen, insbesondere im Bereich der Datenbereinigung, des Datenabgleichs und des intelligenten Reporting.

Die App von WealthArc unterstützt mehrere Depots und Währungen. Sie ist intuitiv und einfach zu bedienen, anpassbar, global skalierbar und zeichnet sich durch ihre hohe Datenqualität aus. Sie gewährleistet, dass die Kundinnen und Kunden auf aktuelle und präzise intelligente Informationen zugreifen können, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu positiven Ergebnissen führen und ihr Vermögen steigern.

"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit ZeroLink, mit der wir WealthArc AI Analytics in der Vermögensverwaltungsbranche einführen", so Radomir Mastalerz, CEO von WealthArc. "Die Lösung auf Basis von ZeroLink wird die Interaktion von Portfoliomanagern und Vermögensinhabern mit Vermögensdaten revolutionieren. Letztendlich erhöht sie das Serviceniveau und setzt neue Maßstäbe für den gesamten Bereich des Vermögensmanagements."

Die innovative Technologie von ZeroLink liefert eine von den Nutzern anpassbare Plattform für KGQA (Knowledge Graph Question/Answering) und Wissensmodellierung, die mithilfe von Machine Learning rasch präzise und nachvollziehbare Antworten auf komplexe Fragen liefert.

ZeroLink ist in der Lage, strukturierte und unstrukturierte Daten in einen berechenbaren Wissensgraphen umzuwandeln. Die Lösung versetzt Nutzer wie beispielsweise Vermögensverwalter in die Lage, in Konversationsform Fragen wie etwa "Welches ist mein Portfolio mit der besten Leistung?" oder "Wie hat der Wechselkurs meine Portfolios beeinflusst?" zu stellen und darauf präzise, fundierte Antworten zu erhalten. Ermöglicht wird dies durch den Wissensgraph und die Ontologie von ZeroLink. Diese bestehen aus einer kuratierten Sammlung von über 17 Milliarden Entitäten, Fakten, Attributen, Beziehungen und Argumenten, welche ein grundlegendes Weltmodell bilden, das als Basis für benutzerspezifische Wissensdatenbanken dient.

Derzeitige Lösungen für "Chat With Your Data" setzen oft auf LLMs (Large Language Models) und haben erhebliche Probleme mit KI-Halluzinationen und mit der Unfähigkeit, Zahlen zu verarbeiten, was die Akzeptanz auf breiter Basis wesentlich erschwert.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit WealthArc eine Lösung anbieten zu können, die mit solchen Daten arbeitet, die andere nicht verarbeiten können", so Darren Tseng, CEO von ZeroLink. "Anstatt diese Modelle mithilfe riesiger Datenmengen zu trainieren, um deren Genauigkeit zu verbessern, ermöglicht unsere Technologie Abfragen in natürlicher Sprache aus den vorhandenen Daten und ist damit auch in puncto Datenschutz der bessere Weg."

Weitere Informationen über WealthArc erhalten Sie unter https://www.wealtharc.com/.

Um laufend aktuelle Informationen über die KGQA-Technologie von ZeroLink zu erhalten, melden Sie sich bitte unter https://zerolink.io/ an.

