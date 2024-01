Weiterstadt (ots) -› Am 20. Januar laden teilnehmende Škoda Partner bundesweit in die Autohäuser ein›,Entdecke dein Happy': Škoda informiert über umfangreich ausgestattete Sondermodelle Drive mit attraktiven Preisvorteilen› Škoda Fabia, Scala und Kamiq überzeugen als Drive-Modell mit Leichtmetallfelgen, Design Selection Loft, integrierten Ausstattungspaketen und vielem mehrDie Škoda Partner heißen am kommenden Samstag (20. Januar) bundesweit zum großen Škoda Buffet willkommen. Der Aktionstag unter dem Motto,Entdecke dein Happy' bietet die ideale Gelegenheit, die aktuelle Modellpalette von Škoda kennenzulernen. Zudem können sich Kunden über die neue Sondermodellreihe Drive informieren, die seit Kurzem bestellbar ist: Sie umfasst den Kleinwagen Fabia, den kompakten Scala und das Crossover-Modell Kamiq. Die attraktiv ausgestatteten Drive-Modelle bieten bis zu 2.100 Euro Preisvorteil gegenüber einem vergleichbaren Serienfahrzeug. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten und ein Gewinnspiel mit tollen Preisen.Der Kauf eines neuen Fahrzeugs zählt für viele zu den größten Investitionen im Leben. Entsprechend gut will sie überlegt sein. Umso wichtiger ist der Besuch im Autohaus. Dort können die Kunden ihr Wunschmodell im Detail kennenlernen, Probe sitzen, Infotainmentfunktionen testen und nach Absprache zu einer Probefahrt starten. Auf diese Weise erhalten sie ein echtes Gefühl für das Auto und dafür, ob es zu ihren Bedürfnissen passt. Dabei beantworten die Mitarbeiter vor Ort gerne offene Fragen, etwa zu Assistenzsystemen oder unterschiedlichen Ausstattungsniveaus.Am kommenden Samstag (20. Januar) lohnt der Besuch beim Škoda Partner ganz besonders: Alle teilnehmenden Händler laden ihre Kunden zum jährlichen Škoda Buffet ein. Dieser Aktionstag bietet zusätzlich zur attraktiven Modellpalette des tschechischen Autoherstellers leckere Häppchen und ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.Unter dem Motto,Entdecke dein Happy' gibt die Marke beim Škoda Buffet 2024 einen Ausblick auf die neuen Drive-Sondermodelle: besonders umfangreich ausgestattete Varianten des Kleinwagens Fabia, des Kompaktmodells Scala und des Crossover Kamiq. Alle drei punkten unter anderem mit schicken Leichtmetallfelgen, der zeitlosen Design Selection Loft, mehreren integrierten Ausstattungspaketen und vielem mehr. Äußerlich ziert sie eine Drive-Plakette. Die Käufer können bis zu 2.100 Euro gegenüber einem Serienmodell mit vergleichbarer Ausstattung sparen. Die Sondermodellreihe ist seit Kurzem bestellbar.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5693860