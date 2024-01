NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Zalando von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 21 Euro gesenkt. Analyst Geoffroy de Mendez stufte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Modehändlern insgesamt fünf Werte ab. Nach einem Ausnahmejahr 2023 sei das Jahr 2024 von mehr Herausforderungen geprägt. Zalando stufte er ab wegen der Befürchtung, dass sich das langfristige Wachstumsprofil aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Markenwebsites oder die chinesischen Händler Shein beziehungsweise Temu verschlechtert habe. Ein zweistelliges Wachstum hält er für nicht mehr erreichbar./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 12:30 / EST

DE000ZAL1111