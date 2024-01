Thun - Beim angeschlagenen Solarhersteller Meyer Burger reissen die Negativschlagzeilen nicht ab. Nun soll die Produktion von Solarmodulen in Europa eingestellt werden. Seine Zukunft sieht das Unternehmen in den USA. Wegen «gravierender Verluste» bei der Solarmodulfertigung in Europa will Meyer Burger das erst drei Jahre alte Werk im ostdeutschen Freiberg bereits wieder dicht machen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Aufgrund chinesischer ...

