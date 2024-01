© Foto: Katherine Cheng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Evergrande steht am Wendepunkt: Wird das Unternehmen liquidiert oder doch noch gerettet? Am 29. Januar steht für den chinesischen Immobilienentwickler ein wichtiger Gerichtstermin an. Die Hintergründe.Evergrande, der am höchsten verschuldete Immobilienentwickler der Welt, steht am 29. Januar vor einer wichtigen gerichtlichen Anhörung in Hongkong, die über seine Rettung oder Liquidation entscheiden könnte. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Experten wie Alicia Garcia-Herrero von Natixis halten eine vollständige Liquidation für unwahrscheinlich, da die Folgen für China zu gravierend wären. Allerdings ist unklar, ob ein Urteil eines Hongkonger Gerichts in ganz China durchsetzbar …