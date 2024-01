In schwierigen Zeiten werden Anlageklassen wie Gold, Konsumgüter und Co angesteuert. In 2023 - weit gefehlt. Trotz Rezessionsangst, hohen Zinsen und Krieg waren im vergangenen Jahr vor Allem Technologie-Titel, gefragt. Angefacht durch den KI-Durchbruch bei Nvidia gingen die Magnificent 7 durch die Decke. Was in 2024 bei den Tech-Werten zu erwarten ist, weshalb der Boom auf eine neue Stufe gehoben wird und welche Branchen jetzt profitieren, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel. Hinweis auf Interessenkonflikte Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple. Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Amazon.