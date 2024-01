London (ots/PRNewswire) -Die sorgfältig restaurierte Öko-Gemeinschaft aus Lehmziegeln ist eine zeitlose Feier des Erbes von AlUla im Herzen der historischen AltstadtKerten Hospitality gab die Eröffnung des Dar Tantora The House Hotel in der Altstadt von AlUla bekannt, einem einzigartigen Hotel, das das kulturelle Erbe der Region feiert.Das Hotel liegt 35 km vom internationalen Flughafen AlUla entfernt und ist ein zugängliches Tor zu den historischen und künstlerischen Wundern der Region im Herzen der Altstadt von AlUla.Das Dar Tantora The House Hotel, das aus denselben alten Materialien und architektonischen Techniken wie die restaurierten Lehmziegelgebäude der Gegend gebaut wurde, bietet ein Eintauchen in das faszinierende Erbe von AlUla.Das Dar Tantora The House Hotel hat seinen Namen der traditionellen Sonnenuhr "Tantora" zu verdanken, die seit jeher als Zeitmesser für die lokale Gemeinschaft dient. Dieser Name symbolisiert nicht nur die tiefe Verbundenheit des Hotels mit dem reichen Erbe der Region, sondern verkörpert auch die Ehrfurcht vor den zeitlosen Traditionen und landwirtschaftlichen Praktiken, die dieses Gebiet geprägt haben. Die Tantora, die den Landwirten den Weg durch die Jahreszeiten weist, ist Sinnbild für das Engagement des Hotels, die uralte Weisheit des Landes mit dem luxuriösen Komfort moderner Gastlichkeit zu verbinden."Das Dar Tantora The House Hotel ist mehr als nur ein Ort zum Übernachten; es ist eine Einladung, die lebendige Geschichte von AlUla zu erleben und sich mit seiner zeitlosen Kultur und seinem Erbe auseinanderzusetzen", erklärt Marloes Knippenberg, Geschäftsführerin von Kerten Hospitality. "Unser leidenschaftliches Team hat sich der Aufgabe verschrieben, ein Erlebnis zu schaffen, das die Essenz dieser einzigartigen Gemeinschaft einfängt. Dieses Projekt ist ein entscheidender Teil unserer globalen Expansion und spiegelt das Engagement von Kerten Hospitality wider, einzigartige, kulturell reichhaltige Erlebnisse an verschiedenen Reisezielen auf der ganzen Welt zu bieten."Waleed Al Dayel, Leiter für Strategie und Digitales bei der Royal Commission for AlUla, sagte: "Die nachhaltige Erneuerung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision für die Altstadt von AlUla, da wir ihr Erbe zum Wohle der Gemeinschaft erhalten und aufwerten und unseren Besuchern ein authentisches Erlebnis bieten wollen. Das Dar Tantora The House Hotel verkörpert diese Vision und steht nun als Tribut an die Innovation im Gastgewerbe, die in der Vergangenheit von AlUla verwurzelt ist."Eine auf die Gemeinschaft ausgerichtete VisionDas Dar Tantora The House Hotel möchte das erste umweltfreundliche Hotel in AlUla sein. Es bietet ein intensives Erlebnis, das tiefe Verbindungen zwischen Gästen und Einheimischen schafft, ohne die reiche kulturelle Vielfalt und das Naturerbe der Region zu beeinträchtigen. Dieses Hotel ist ein Beweis für die Vision von Kerten Hospitality, eine einladende und integrative Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig die Architektur, die landwirtschaftlichen Praktiken, die Handwerkskunst, die Traditionen und die Kultur der Gemeinde zu bewahren.Bewahrung und Würdigung des Naturerbes von AlUlaDas Dar Tantora The House Hotel hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und folgt der ESG-Philosophie von Kerten Hospitality, UBBU, was für "United Building a Better Universe" steht. UBBUs zugrunde liegender Ansatz ist die Lokalität, die sich in einem natürlichen Umgang mit der lokalen Umgebung, der Einbindung der Gemeinschaft und der Aktivierung widerspiegelt.Das Dar Tantora The House Hotel ist perfekt auf diesen Ansatz abgestimmt und wird ein Vorzeigeobjekt für Kertens Strategie der nachhaltigen Gastfreundschaft sein. Die Lehmbauweise des Hotels, die von der Altstadt von AlUla inspiriert ist, bewahrt die alte Ästhetik und die Bautechniken, die für die Familien, die ursprünglich in der Altstadt lebten, von großer historischer Bedeutung sind. Darüber hinaus fördert das Hotel die Nachhaltigkeitsmission von Kerten durch Energiesparen, automatisierte Lebensmittelabfälle und Wassermanagementlösungen.Kunst und Kultur: Ein sich entwickelnder WandteppichDas Dar Tantora The House Hotel wird in Zusammenarbeit mit der Königlichen Kommission von AlUla ein Kunstprojekt entwickeln, das mit der Mission von Kerten Hospitality übereinstimmt, lokale Künstler in jedem Reiseziel, in dem das Unternehmen tätig ist, zu engagieren, und das das ausgeprägte künstlerische Erbe von AlUla sowie die bemerkenswerte kulturelle Infrastruktur und die bereits vorhandenen Aktivitäten in der Region ergänzt. Traditionelle Dekorationselemente, Möbel und Kunstwerke sollen das reiche kulturelle Erbe von AlUla widerspiegeln. Hinzu kommt eine Zimmerausstattung, die von Madrasat Addeera entworfen wurde, der Pionierschule von AlUla, die sich der Förderung handwerklicher Fähigkeiten und handwerklicher Programme in der Region widmet.Kulturelle Erlebnisse nach MaßDie Gäste des 30-Zimmer-Hotels können täglich an kulturellen Aktivitäten teilnehmen, z. B. an der Herstellung von frischem Brot und saudischem Kaffee sowie an wöchentlichen und monatlichen lokalen Traditionen wie alten Spielen und der Herstellung von Kunsthandwerk. Alle Veranstaltungen und Aktivitäten werden von lokalen Handwerkern und Kunsthandwerkern geleitet. Darüber hinaus können unsere Hotelteams maßgeschneiderte Touren und kuratierte Erlebnisse unter der Leitung lokaler Führer, den "Rawis", zusammenstellen.Die zeitlosen Erlebnisse sind so gestaltet, dass sie zum Entdecken, Lernen und Teilen anregen und es den Gästen ermöglichen, sich mit der Vergangenheit zu verbinden, während sie in der Gegenwart Erinnerungen schaffen.Das Dar Tantora bietet außerdem einen einzigartigen Infinity-Pool mit exklusivem Blick auf die Oase, Wellness-Behandlungen im Spa, bei denen Zutaten aus dem AlUla-Anbau verwendet werden, sowie kulinarische Erlebnisse, die von dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Küchenchef Jaume Puigdengolas zubereitet werden.Kerten Hospitality: Erweiterung der HorizonteKerten Hospitality hat seine einzigartige Gastfreundschaft, die Luxus mit kulturellem und ökologischem Bewusstsein nahtlos verbindet, weiter ausgebaut. Die Expansion der Gruppe in Schlüsselmärkte wie Saudi-Arabien, Frankreich, Italien und die Vereinigten Arabischen Emirate ist ein Zeichen für das Engagement der Gruppe, ihre Philosophie in verschiedene Landschaften zu bringen und dabei die lokalen Traditionen und Bedürfnisse zu respektieren und anzupassen. Die globale Wachstumsstrategie von Kerten spiegelt das Engagement wider, Räume zu schaffen, die mehr bieten als nur einen Ort zum Übernachten - sie bieten einen Ort zum LebenHier (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1CqSmkhdranyTpnKzfkDcAZss80-J4HFj&data=05%7C02%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7Cd6f8754b680648f1e04508dc13cea624%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638407025506994196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S7jm7XuVZWOfOoac54PQ5pmtSjrmp%2FhxbxZpPPtVVKY%3D&reserved=0) klicken, um Bilder herunterzuladen.Informationen zu Kerten Hospitality:Kerten Hospitality ist ein ganzheitlicher Anbieter von Lifestyle-Hospitality, der maßgeschneiderte Reiseziele, Erlebnisse und Gemeinschaften schafft. Der Konzern verwaltet und betreibt Hospitality-Projekte, die Destinationen durch wirkungsvolle Kooperationen mit eigenen und/oder anderen Marken aus den Bereichen Food & Beverage, Einzelhandel, Unterhaltung, Kunst und Wellness umgestalten und sich dabei auf die Schaffung von Ökosystemen und einzigartigen gemeinschaftsorientierten Umgebungen konzentrieren.Der Konzern verfügt über 12 Lifestyle-Marken und 11 operative Projekte, die Teil einer globalen Präsenz von 50 Projekten auf drei Kontinenten und in wichtigen Destinationen sind: Italien, Jordanien, das Königreich Saudi-Arabien, Marokko, Kuwait, Ägypten, Georgien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.Informationen zu der Königlichen Kommission für AlUla (RCU):Die Königliche Kommission für AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU skizziert einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe der Region bewahrt und AlUla zu einem begehrten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen macht. Dies umfasst ein breites Spektrum an Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt die Verpflichtung wider, die Prioritäten des Programms "Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien in Bezug auf die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes zu erfüllen.