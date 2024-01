München (ots) -Die Bayerische beginnt das neue Jahr mit einem wegweisenden Update ihrer Wohngebäudeversicherung und bietet damit umfassende Sicherheit und individuelle Anpassungsfähigkeit. Dieses innovative Update präsentiert sich mit zahlreichen Features, die den Schutz für Eigenheimbesitzer und Eigenheimbesitzerinnen auf ein neues Niveau heben.Die Versicherung des eigenen Hauses gehört schon immer zu den wichtigsten privaten Vorsorgelösungen. Die zunehmenden Elementarereignisse können jeden Hauseigentümer treffen. Der passende Versicherungsschutz ist ganz einfach zu erhalten und zu berechnen. Basis ist die Wohnfläche (Quadratmeter) des Einfamilienhauses. Der so berechnete Versicherungsschutz sorgt für einen umfassenden Schutz ohne Unterversicherung, während die Grundgefahren Feuer, Wasser, Sturm & Hagel automatisch inbegriffen sind. Zusätzlich bietet die Bayerische einen automatischen Elementarschutz, der auch vor Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben und anderen Elementarereignissen schützt."Mit den Anpassungen wollen wir ein wegweisendes Update für die Wohngebäudeversicherung aufzeigen. Die Lösung der Bayerischen garantiert umfassenden Schutz ohne Unterversicherung, während automatische Deckungen für Grundgefahren und Elementarschutz integriert sind. Die Innovationsgarantie und Konditionsdifferenzdeckung sorgen für kontinuierliche Verbesserung und optimale Konditionen. Leistungsstarke Bausteine wie Nachhaltigkeit und Unbenannte-Gefahren-Deckung bieten erweiterten Schutz. Spezifische Tarif-Highlights, darunter der generelle Unterversicherungsverzicht, verschiedene Risikodeckungen und die drei flexiblen Tarife Smart, Komfort und Prestige, ermöglichen eine maßgeschneiderte Auswahl. Dieses Update unserer Wohngebäudeversicherung ermöglicht einen modernen und umfassenden Schutz für individuelle Bedürfnisse unserer Kunden.", so Martin Gräfer, Vorstandsmitglied bei der BayerischenDie Innovationsgarantie verspricht eine kontinuierliche Weiterentwicklung und die Konditionsdifferenzdeckung stellt sicher, dass Kunden, die einen noch nicht abgelaufenen Vertrag bei einem anderen Versicherer haben, trotzdem die Leistungen des bereits abgeschlossenen Wohngebäudetarifs der Bayerischen erhalten, die im alten Vertrag eventuell nicht enthalten sind. Die Versicherung zum Neubauwert garantiert im Schadensfall die Kostenübernahme zum Wiederaufbau im Neuwert des Gebäudes. Diese Highlights finden sich in allen drei verfügbaren Tarifklassen: Smart, Komfort und Prestige.Für individuelle Bedürfnisse wurden leistungsstarke Bausteine integriert, darunter der Baustein Nachhaltigkeit und Unbenannte-Gefahren-Deckung für Gebäude, Grundstück, Haustechnik sowie Anlagen der Erneuerbaren Energien.Im Baustein Unbenannte-Gefahren-Deckung für Gebäude und Grundstück, erhältlich im Prestige-Tarif, ist zudem eine Marktgarantie integriert. Dies bedeutet, dass Leistungen übernommen werden, die bei anderen Versicherern unter vergleichbaren Bedingungen gewährt werden.Weitere spezifische Tarif-Highlights umfassen den Verzicht auf Einrede grobe Fahrlässigkeit bei Verletzung von Sicherheitsvorschriften und Obliegenheiten von 50.000 EUR, sowie Deckungen für Ableitungsrohre, Eindringen von Regen-/Schmelzwasser, Datenrettungskosten, Kosten durch Mietnomaden/Messis und Gebäudebeschädigung durch Notfalleinsatz."Um den Herausforderungen der Wohngebäudesparte entgegenzuwirken, haben wir uns zudem entschieden, unsere Wohngebäudekonzepte zukünftig auf der modernen, technischen Plattform der asspario Versicherungsdienst GmbH verwalten zu lassen. Die Bayerische bleibt selbstverständlich weiterhin Risikoträger für die Wohngebäudeversicherung. Durch den Einsatz der asspario als Assekuradeur erreichen wir eine Entlastung im operativen Geschäft durch die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Underwriting, Betrieb und Portfoliomanagement. So können wir den Herausforderungen der Sparte gemeinsam entgegentreten.", ergänzt Martin Gräfer.Mit diesen wegweisenden Updates unterstreicht die Bayerische ihre Verpflichtung zu innovativen Versicherungslösungen.Mehr Infos rund um die Wohngebäudetarife finden Sie unter: https://www.diebayerische.de/versicherungen/wohngebaeudeversicherung/Die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 791 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhaltenPressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5694017