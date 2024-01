PARIS (dpa-AFX) - Frankreich verfügt inzwischen über 118 000 öffentlich zugängliche Ladesäulen für Elektroautos. Binnen eines Jahres sei die Zahl der Ladesäulen um 44 Prozent erhöht worden, teilte die Nationale Vereinigung zur Entwicklung der Elektromobilität (Avere) in Paris mit. Bis 2035 müsse die Zahl der öffentlichen Ladestellen auf 300 000 bis 400 000 steigen, um dann erwartete 12 Millionen Elektrofahrzeuge in Frankreich versorgen zu können. Zum Vergleich: In Deutschland gab es zuletzt laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur 105 579 öffentliche Ladesäulen (Stand September 2023).

Bislang sind in Frankreich nach Angaben von Avere mehr als eine Million E-Autos unterwegs. Der Marktanteil reiner E-Autos wuchs im vergangenen Jahr auf 17 Prozent. Im Dezember machten reine E-Autos bei den Neuzulassungen 21 Prozent aus./evs/DP/stk