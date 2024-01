Davos - Bundesrat Ignazio Cassis will im Februar nach China und Indien reisen und dabei versuchen, die beiden Länder in die Arbeit am Ukraine-Friedensgipfel einzubeziehen. Ob Russland dabei auch an den Verhandlungstisch solle, sei unklar. Wann der Gipfel stattfinden wird, sei noch nicht definiert, sagte der Aussenminister am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos vor den Medien. «Alles hängt davon ab, wie die einflussreichen Länder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...