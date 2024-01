NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit weiteren Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,36 Prozent auf 111,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Preisdaten vom Außenhandel dürften die Marktteilnehmer bestärkt haben, dass ihre Zinssenkungserwartungen an die Fed etwas zu hoch angesetzt sein könnten. Im Dezember stiegen die Erlöse der Einzelhändler stärker als erwartet, während der Preisdruck aus dem Ausland höher als erwartet ausfiel. Zuletzt hatten sich zahlreiche Notenbanker aus der Federal Reserve gegen die hohen Markterwartungen an eine geldpolitische Lockerung gestemmt.

Im Handelsverlauf stehen zum einen Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Aus den Reihen der US-Notenbank melden sich darüber hinaus einige Redner zu Wort. Am Abend veröffentlicht die Zentralbank dann ihren regelmäßigen Konjunkturbericht Beige Book, der an den Märkten allerdings meist nur zur Kenntnis genommen wird./bgf/jkr/jha/