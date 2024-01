Berlin (ots) -An dem Treffen von Rechtsextremen in der Wohnung des früheren CDU-Finanzsenators Peter Kurth hat auch die Berliner AfD-Landes- und Fraktionschefin Kristin Brinker teilgenommen. Das bestätigte Brinker dem rbb auf Nachfrage.Demnach waren sie und ihr Ehemann an der Zusammenkunft im Juli vergangenen Jahres in Kurths Privatwohnung dabei. Dort hatte der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, sein Buch "Politik von rechts" vorgestellt. Brinker beteuerte gegenüber dem rbb, sie habe zuvor nicht gewusst, wer bei dem Treffen zugegen sein würde und wem sie dort begegnen würde. "Ich bin hingekommen und war überrascht über die Gesellschaft, die dort war", so die AfD-Landeschefin. Sie sei nach der Buchvorstellung schnell wieder gegangen, "weil es mir zu viel war, zu voll war und weil ich geschockt war über das Publikum".Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte am Freitag darüber berichtet, dass unter anderem auch der rechtsextreme Aktivist Martin Sellner und der Verleger Götz Kubitschek an der Buchvorstellung teilgenommen hatten. Brinker erklärte gegenüber dem rbb, dass neben AfD-Mann Krah auch Sellner ein Buch dort vorgestellt habe. Der frühere CDU-Politiker Kurth hatte dem Spiegel das Treffen bestätigt. Außerdem räumte er ein, persönlich mit Mitgliedern der AfD befreundet zu sein. Gegenüber dem rbb und anderen Medien äußerte sich Kurth bislang nicht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgLandespolitik BerlinChef/in vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-70 250lapo-berlin@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5694046