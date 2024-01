Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

Capcora unterstützt Norsk e-Fuel bei der Strukturierung von Offtake- und Investment-Vereinbarungen



17.01.2024 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Norsk e-Fuel gibt den Abschluss von wichtigen Partnerschaften sowie wesentlicher Abnahme- und Investitionsvereinbarungen bekannt. Die beiden internationalen Fluggesellschaften - Norwegian Air Shuttle und Cargolux Airlines International S.A. - verpflichten sich, erneuerbaren Flugkraftstoff von Norsk e-Fuel zu erwerben, der aus grünem Wasserstoff und CO2 besteht. Norwegian wird darüber hinaus dem Gesellschaftskreis von Norsk e-Fuel beitreten, welche ab sofort von dem bisherigen Aktionär und renommierten Anlagenbauer Paul Wurth, einer Tochtergesellschaft der SMS group, geleitet wird. Capcora, ein deutsches Beratungsunternehmen, hat Norsk e-Fuel strategisch beraten.



Der E-Fuel-Projektentwickler Norsk e-Fuel hat mehrere wegweisende Verträge unterzeichnet. Durch die Sicherung langfristiger Abnahmeverträge mit Norwegian und Cargolux sowie die Stärkung der Aktionärsgruppe um Paul Wurth geht das Unternehmen mit großen Schritten voran. Norsk e-Fuel beginnt mit der Industrialisierung der e-Fuel-Produktion in Mosjøen, Norwegen, und wird ab 2026 e-Fuels an die Luftfahrtindustrie liefern. Unterstützt durch ein starkes Netzwerk von Anteilseignern und Partnern plant das Unternehmen, die Produktion bis 2030 um zwei weitere Anlagen zu erweitern.



"Wir haben ehrgeizige Pläne, die Produktion von e-Fuels so schnell wie möglich hochzufahren, um der Luftfahrtindustrie fossilfreie Kraftstoffe zu liefern. Das Engagement unserer neuen Partner Cargolux und Norwegian und die bekräftigte Unterstützung des Gründungsmitglieds und Gesellschafters Paul Wurth sind nicht nur ein Zeichen des Vertrauens in unsere Mission, unser Geschäftskonzept und unser Team. Sie zeigen auch das Verständnis für die entscheidende Rolle von e-Fuels bei der Gestaltung einer Zukunft der Luftfahrt, die frei von fossilen Brennstoffen ist - sowohl in Norwegen als auch in ganz Europa", sagt Karl Hauptmeier, CEO von Norsk e-Fuel.



Die Passagierfluggesellschaft Norwegian und die Frachtfluggesellschaft Cargolux haben sich im Sinne einer gemeinsamen Vision für eine nachhaltigere Zukunft des Luftverkehrs zur Abnahme von e-SAF (Sustainable Aviation Fuel) verpflichtet. Das Gesamtvolumen der Abnahmeverträge umfasst mehr als 140.000 Tonnen Treibstoff. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen die Entwicklung von zwei zusätzlichen Produktionsanlagen bis 2030 strategisch unterstützen.



Henning Prigge, Direktor bei Capcora, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir Norsk e-Fuel bei der Strukturierung der Abnahme- und Investitionsvereinbarungen strategisch beraten haben. Die Abnahmevereinbarung ist entscheidend für die 'route to bankibility' des Projekts und ist die Basis zur Sicherung von rund 400 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital in den kommenden Monaten und im nächsten Jahr."



Über Norsk e-Fuel

Norsk e-Fuel wurde 2019 gegründet, um den Übergang zur erneuerbaren Luftfahrt voranzutreiben, indem es die industrielle Produktion nachhaltiger Kraftstoffe auf Basis von CO2 und Wasser etabliert.

Mit der Unterstützung strategischer Investoren und sorgfältig ausgewählter Partner wird Norsk e-Fuel die Power-to-Liquid-Produktion in den industriellen Maßstab bringen. Als Projektentwickler errichtet Norsk e-Fuel großtechnische Produktionsstätten, um die Luftfahrtindustrie mit synthetischen Kraftstoffen zu beliefern. Das Unternehmen ist entschlossen, eine neue Wertschöpfungskette für nachhaltige Kraftstoffe zu entwickeln, beginnend mit einer ersten Produktionsanlage in Mosjøen, Norwegen.

www.norsk-e-fuel.com



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.