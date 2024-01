Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) schließt ihr Geschäftsjahr zum 30.09. eines Jahres ab, so dass jetzt das schwache Q1 in den Folgemonaten durchaus noch "gedreht werden könnte" für das Jahresergebnis. Auf jeden Fall erwartet man ein "Bruttobewertungsergebnis" von Minus 5 bis Minus 10 Mio EUR im Q1 des Geschäftsjahres 23/24. Während der Nettovermögenswert, um die Dividende bereinigt, im letzten Jahr noch ein zweistelliges Wachstum in Höhe von mehr als 18 Prozent aufweisen konnte, geht es jetzt erstmal in den roten Bereich. SFC Energy's operative Entwicklung bleibt on-track. Heute kommt ein Folgeauftrag ...

