HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat sich laut dem 2024 Brand Finance Global 500 and IT Services Top 25 Report, der heute in Davos veröffentlicht wurde, mit einer Steigerung des Markenwerts um 15,9 gegenüber dem Vorjahr als die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke unter den Top-10-IT-Unternehmen weltweit erwiesen.

Brand Finance, ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen für Markenbewertung und -strategie, hat eine Methodik entwickelt, mit der die Stärke einer Marke auf Basis ihrer Investitionen in Marketing- und Markeninitiativen, der Wahrnehmung durch Kunden und Mitarbeiter sowie der allgemeinen Unternehmensleistung bewertet werden kann. Dieses Ergebnis ist auf die strategische Markentransformation von HCLTech zurückzuführen, die vor 15 Monaten initiiert wurde. Diese Bemühungen, allen voran eine neue Markenidentität und -positionierung, sind rund um den Supercharging Progress und das aktualisierte Ziel des Unternehmens verankert das Beste aus Technologie und unseren Mitarbeitern zusammenzubringen, um den Fortschritt voranzutreiben.

Jill Kouri, Global CMO von HCLTech, kommentierte das Update mit den Worten: "Die Geschäftsergebnisse von HCLTech haben den Markt in Bezug auf verschiedene wichtige Kennziffern übertroffen. Unsere Marke hat einen enormen Beitrag geleistet, um diese Entwicklung zu beschleunigen. Sie hat dazu beigetragen, unsere Differenzierung zu stärken, die Loyalität von Kunden und Mitarbeitern auszubauen, unser Engagement für Nachhaltigkeit und CSR zu verdeutlichen und die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden in den Schwellenländern zu erleichtern. Es freut uns sehr, dass unsere Bemühungen im Brand Finance Report Anerkennung finden."

David Haigh, CEO von Brand Finance, erklärte: "Wir sind sehr beeindruckt, wie schnell und beständig der Markenwert von HCLTech gestiegen ist und wie sich der Wachstumskurs des Unternehmens über die letzten Jahre beschleunigt hat. HCLTech überzeugt durch eine starke Markenleistung, die sich sowohl im Volumenwachstum als auch in der Fähigkeit zur Steigerung der Rentabilität widerspiegelt. Diese Leistung zeugt von einem großen Engagement für die Kunden und von der Fähigkeit, das Potenzial aufstrebender Märkte besser zu nutzen als andere Marken in der Branche."

HCLTech hat sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte zu einem führenden globalen Technologieunternehmen mit einem umfassenden Portfolio entwickelt, das Kompetenzen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud, KI und Software umfasst und Kunden bei ihrer digitalen Transformation von Anfang bis Ende unterstützt. Dank des holistischen Portfolios, der technischen Kern-DNA und der jahrzehntelangen operativen Erfahrung im Bereich KI nimmt HCLTech eine führende Position ein, um für seine Kunden weltweit den größtmöglichen Nutzen aus GenAI zu ziehen.

"Im vergangenen Jahr hat sich unsere Marke mit einer überarbeiteten Markenidentität und -positionierung, die durch erstklassige Kampagnen und Plattformen zum Leben erweckt wurde, sowie durch die Aktivitäten, die Kultur und die Werte unserer über 224.000 HCLTech-Mitarbeiter, die unsere Markenbotschafter sind, auf eine aufregende Reise begeben. In diesem Jahr werden wir diese Dynamik mit stark differenzierten Go-to-Market-Kampagnen weiter ausbauen", sagte Zulfia Nafees, Global Head of Brand, HCLTech.

Die Top-10-IT-Dienstleister laut dem Global 500 and IT Services Top 25 Report von Brand Finance sind (in alphabetischer Reihenfolge) -- Accenture, Capgemini, Cognizant, Fujitsu (IT Services), HCLTech, IBM Consulting, Infosys, NTT DATA, TCS, Wipro.

