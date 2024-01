Das Königreich Saudi-Arabien und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben heute ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um die Zusammenarbeit in verschiedenen öffentlichen Politikinitiativen zu stärken, darunter Wirtschaft, Steuern, Unternehmensführung und Nachhaltigkeit.

Saudi Arabia's Minister of Economy and Planning, HE Faisal F. Alibrahim, signs agreement with OECD Secretary-General Mathias Cormann to expand cooperation between Saudi Arabia and the OECD, at the World Economic Forum Annual Meeting 2024 in Davos, Switzerland. (Photo: AETOSWire)