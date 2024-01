Leipzig (ots) -



Gerne möchten wir Sie auf unser mit Trailer und Behind the Scenes-Material aktualisiertes digitales Mediendossier zur 2. Staffel der Grimme-Preis-nominierten Serie "2 Minuten - 24/7" aufmerksam machen.



Die komplette Staffel wird ab dem 26. Januar 2024 in der ARD Mediathek zugänglich sein. Die Serie steht vorab zur Rezension im ARD-Vorführraum presse.daserste.de bereit.



Das Mediendossier finden Sie hier (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/index.html)



