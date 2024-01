FAST BREAK, die Trading-Strategie, die nicht lange fackelt. Testen Sie Stefan Klotters Börsendienst jetzt mit 30 Prozent Rabatt: Nur bis 31. Januar! http://tinyurl.com/mr2h8ux9 Das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos steht unter dem Motto "Wiederaufbau des Vertrauens". Sandra Navidi, unsere Wall Street Expertin, berichtet direkt aus Davos. Ihr Eindruck: Die Stimmung unter den CEOs war gemischt: Während IT-Unternehmen wie SAP positiv gestimmt waren, äußerten sich energieintensive Branchen kritisch über den Standort Deutschland und dessen politische Landschaft. Das Forum war geprägt von Diskussionen über Donald Trumps politische Zukunft, die Ukraine-Krise und das dominierende Thema Künstliche Intelligenz. Der ukrainische Präsident Selenskyj warb um Unterstützung und Aufmerksamkeit für sein Land, das um seine Existenz kämpft. Unternehmen planen bereits Investitionen für den Wiederaufbau der Ukraine. EZB-Präsidentin Lagarde deutete vage Zinssenkungen an, während in den USA aggressive Zinssenkungen erwartet werden. Experten sind jedoch skeptisch bezüglich dieser Prognosen, da die Wirtschaftsentwicklung ungewiss bleibt.