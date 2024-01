Samsung hat das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra offiziell vorgestellt. Wir haben uns die neuen Top-Smartphones vorab ansehen können und erklären, was drinsteckt und wie sie sich voneinander unterscheiden. Mit der Galaxy-S24-Serie will Samsung ein neues Kapitel aufschlagen: Es sind laut Hersteller die ersten KI-Smartphones des Konzerns, die sich durch zahlreiche KI-Funktionen von bisherigen Smartphones unterscheiden sollen.AnzeigeAnzeige Aber auch ...

