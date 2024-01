Osnabrück (ots) -



Die Grüne Jugend warnt vor einer Verschärfung der Asylgesetze in Deutschland. Bevor der Bundestag am Donnerstag über erleichterte Abschiebungen entscheiden will, teilte die Co-Vorsitzende Katharina Stolla der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) mit: "Das Abschiebegesetz bedeutet eine unfassbare Entrechtung von Menschen, die eigentlich dringend Schutz bräuchten". Das sogenannte "Rückführungsverbesserungsgesetz" würde Geflüchtete weiter traumatisieren und deren Sicherheit gefährden.



Stolla warf der Ampelkoalition und damit auch ihrer eigenen Partei vor, wiederholt "Handlungsfähigkeit auf Kosten der Schwächsten" beweisen zu wollen. "Wer das nötig hat, hat offensichtlich ein Problem". Aus Sicht der Politikerin lasse sich die Bundesregierung von "Rechten" treiben. Im Gespräch mit der NOZ forderte sie: "Das muss aufhören."



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5694221

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken